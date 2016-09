ARIEL FERREYRA /CONFERENCIA DE PRENSA

En la sede del Frente para la Victoria de Alsina y Zapiola, tuvo lugar ayer una conferencia de prensa en la que el dirigente Ariel Ferreyra se refirió a tres temas diferentes: el encuentro seccional de Tapalqué, llevado a cabo el sábado pasado; la “negativa del gobierno municipal” a que vuelva el programa de precios justos con el camión de “pastas y lácteos para todos”, y el plenario de mujeres para la Victoria que se realizará hoy en Olavarría.

En primer término, el referente de Nuevo Encuentro contó que el pasado sábado se llevó a cabo el plenario seccional del FpV en Tapalqué, con la presencia de dirigentes de todo el arco político que integra el Frente, senadores, diputados provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares.

“Fue un encuentro muy rico, donde se trataron distintas temáticas, se programó el próximo para el 15 de octubre (en lugar a determinar) y se estableció una agenda de trabajo en términos de armado de foros de intendentes, de concejales y de consejeros, para debatir estrategias comunes y soluciones a las problemáticas que se están planteando actualmente”, indicó Ferreyra.

Se habló acerca de los diferentes proyectos presentados por legisladores de ese espacio político en la Legislatura bonaerense, tales como legislación sobre uso de agroquímicos, la policía local, así como surgió “el tarifazo”, como temática ineludible.

En ese sentido, Ferreyra recordó que desde el FpV se está convocando a toda la sociedad civil, pymes, clubes de barrio, etc, a participar de la audiencia pública que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, como paso previo a establecer el nuevo cuadro tarifario que decidirá el gobierno nacional.

“Lo que más nos interesa remarcar es que desde NE se está proponiendo a las distintas organizaciones sociales y a las pymes, un modelo de Amparo judicial para ser presentado, teniendo en cuenta que el freno al tarifazo que impuso la Corte Suprema, no incluyó a las industrias, a las pequeñas y medianas empresas, etc.” y de esta manera podrán hacer una presentación conjunta para evitar las consecuencias de los desmedidos aumentos de tarifas.

¿Se acabó “Pastas y lácteos para todos”?

En segundo lugar, Ferreyra se refirió a la notificación que le envió el municipio como respuesta a una nota que oportunamente presentó el NE solicitando el ingreso de los camiones de pastas, lácteos y de pescado, en el marco del programa de precios justos.

“Hemos recibido la negativa de parte de la Secretaría de Legal y Técnica –expresó Ferreyra- por lo que nosotros queremos manifestar, desde nuestro lugar como intermediarios, comentarles a la gente, que lamentablemente tenemos esta decisión por parte del municipio, esgrimiendo como causa una Ordenanza que tiene que ver con la venta ambulante. Una Ordenanza que ha estado vigente hace dos años, cuando comenzamos a traer este programa, con lo cual, ahora se exige una vigencia que si la hubiésemos charlado y debatido, hubiésemos llegado a un acuerdo”.

Al respecto, dirigente de NE dijo que “el intendente no puede desconocer cuál es la realidad de las familias, cuál es la realidad de la economía y por ahí, entender que la familia también se ve afectada por un contexto de inflación, de devaluación, de tarifazos y que en una compra de 100 pesos, por ejemplo, se podía hacer un ahorro para las economías familiares. Por cada llegada del camión de pastas y de lácteos, se veían beneficiadas unas 1000 personas, porque compraban entre 350 y 400 personas. Lamentamos profundamente que las familias no puedan acceder a mercadería de calidad y a precios económicos. La cuestión impositiva que se esgrimió en una conversación telefónica… nos parece que hay muchas actividades comerciales que no están afectadas a algún tipo de impuesto, con lo cual, justo en este momento, en un contexto de inflación, prevista en 45% anual, ir contra esa economía nos parece indebido e inadecuado”.

A pesar del malestar manifestado por Ferreyra, se mostró dispuesto a seguir conversando, tanto con funcionarios municipales como con integrantes de la Cámara Comercial, que, según señaló: “defienden los intereses de unos mil comercios; (yo escuchaba al presidente de la Cámara, Juan Emilio Colombo, en la inauguración de la Sociedad Rural informar esta cifra), seguramente no todos los comercios son del rubro comercial, con lo cual, digo, la llegada del camión de pastas y lácteos una vez pos mes (remarcó) no afecta (a los comercios locales)”.

Uno de los párrafos de la nota oficial, que eligió Ferreyra para dar a conocer la decisión del gobierno municipal, señala: “…que de realizarse dicha actividad, bajo apercibimiento de las sanciones administrativas que pudieran corresponder en caso de incumplimento…”.

“Lamentamos que en el marco del Frente para la Victoria, como un proyecto político frentista, plural, colectivo, haya tanta diferencia en cuanto a la defensa de los intereses. Hay un espectro político amplio en el FpV, pero por eso mismo, nos hubiese parecido más adecuado que todas las partes se sienten a discutir este tema”.

Mujeres para la Victoria se reúnen en Olavarría

En la ciudad de Olavarría tendrá lugar hoy desde las 18 horas, la Jornada de Mujeres para la Victoria, en la sede del Club Racing, salón Rubén Antonucci.

Si bien el eje de la convocatoria es para todas las mujeres del FpV, se destacó que toda la comunidad interesada en participar podrá hacerlo, toda vez que la temática que se abordará es de interés para todos. Estarán presentes Juliana Di Tullio, Gabriela Cerruti, Mónica Macha, entre otras dirigentes y legisladoras de ese espacio político.

Se discutirá el rol de la mujer en la sociedad, en los cargos públicos, en la política, el rol de las mujeres en el Estado y el sector privado. Las y los interesados en participar, pueden acercarse a la sede del local partidario ubicado en Alsina y Zapiola para organizar el tema del transporte haya el mediodía de hoy y también pueden hacerlo a través de las redes sociales.